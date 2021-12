Boulazac se renforce avec la signature de Vytenis Cizauskas

Alex Campbell remercié il y a quelques jours, Boulazac a décidé de le remplacer par le meneur de jeu lituanien Vytenis Cizauskas (1,88 m, 29 ans). Ce qui porte à 15, le nombre de contrats déjà utilisés par le BBD depuis le début de saison. Par conséquent, il ne lui reste qu'une dernière cartouche en cas de réajustement ou remplacement médical.

Au Hoop Summit 2012 avec Léo Westermann

Grand espoir du basket lituanien, où il avait glané 5 médailles d'or avec l'équipe nationale en jeune de 2007 à 2012 (3 championnats d'Europe et 1 championnat du monde où il termina meilleur passeur de la compétition avec 5,6 passes décisives), Cizauskas a depuis disparu des écrans radars de la Fédération. Ce n'est que 9 ans plus tard et deux rencontres de qualification au Mondial 2023 au cours des fenêtres internationales en novembre dernier, que le joueur a revêtu la tunique verte (3,5 points et 2,5 passes décisives en 15 minutes de moyenne). Par ailleurs, en 2012, le meneur de jeu balte avait été sélectionné pour disputer le Hoop Summit 2012 dans l'équipe "monde" en compagnie de Léo Westermann ! Mais aussi au côté d'Andrew Wiggins, Anthony Bennett ou encore Dario Saric pour ne citer qu'eux.

Professionel depuis 2011, Vytenis Cizauskas a roulé sa bosse un peu partout en Europe. La Lituanie bien entendu où il a, entre autre, évolué dans le prestigieux Zalgiris Kaunas en 2013-2014. Mais aussi l'Espagne, la Lettonie, l'Estonie, la Turquie, la Pologne. Revenu en Lituanie en milieu de saison dernière, le natif de Kaisiadorys évoluait depuis le début de l'exercice à Kedainiai. En 11 rencontres, il a cumulé 10,3 points, 3,6 rebonds et 4,1 passes décisives en 25 mintues.

"Deux mois après les arrivées de Nic et de Nicolas, on a plus de visibilité sur ce dont on a besoin pour renforcer l’équipe. Vytenis correspond à cela. C’est un garçon qui peut jouer sur deux postes (1 et 2). Ce n’est pas forcément un gros shooter même s’il est capable d’en mettre. Il est capable de driver un petit peu, il sait jouer autour des pick and roll et il a un bon QI basket. On nous a aussi parlé de quelqu’un qui aime gagner. Aussi on ne voulait pas perturber ce que l’on a construit sur les deux derniers mois. L’idée est d’amener un plus à l’équipe" a avancé Nikola Antic sur le site officiel du club.