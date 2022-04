Boulazac veut enchaîner à Quimper pour se mettre à l'abri : "C'est un adveraire direct à la survie"

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Sorti de la zone de relégation la semaine dernière grâce à sa victoire chez l'Alliance Sport Alsace, Boulazac veut enchaîner avec une victoire à Quimper ce dimanche. Avant la rencontre, les anciens Béliers que sont Bathiste Tchouaffé et Jules Rambaut ainsi que Jérémy Sarre, le directeur sportif adjoint, s'exprime sur la chaîne YouTube du club. Ils semblent enthousiastes. "On avance. C'est un peu tard pour avancer mais pour la survie on avance donc c'est assez positif", note l'intérieur Jules Rambaut.