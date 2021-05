Brahim Dohou et Alexis Racine attendus aux Sables Vendée Basket

PRO B

Après l'arrivée de Mykal Riley sur la côte vendéenne, la formation sablaise continue de s'activer sur le marché des transferts. Selon les informations de BeBasket, Les Sables Vendée Basket serait tombé d'accord avec Brahim Dohou (1,94m, 21 ans) et Alexis Racine (1,91m, 26 ans) pour la saison prochaine.

L'ancien pensionnaire du centre de formation du Mans Sarthe Basket (MSB) a décidé de lancer sa carrière à Denain (Pro B) l'été dernier. Sauf que l'arrière évryen doit se contenter d'un temps de jeu famélique, avec seulement 4 minutes de moyenne en 12 rencontres. En NM1, il aura donc à cœur de lancer véritablement sa carrière après une première saison professionnelle compliquée.

En revanche, Alexis Racine est une figure bien connue des championnats fédéraux. Passé par la NM3 puis la NM2, il a découvert la NM1 avec Pont-de-Chéruy en 2020-2021 (7,6 points à 49,5% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 1,3 passe décisive pour 6,8 d'évaluation en 15 minutes). Swingman (arrière/ailier) gaucher aux bonnes qualités physiques et réputé pour sa qualité d'adresse, le frère d'Anthony et Warren Racine viendra renforcer les rangs sablais à la rentrée.