Brahim Dohou passe des Espoirs du MSB à Denain

PRO B

Crédit photo : Jules Roche

Quatrième recrue et sixième joueur de l'effectif 2020/21 de l'ASC Denain Voltaire, Brahim Dohou (1,92m, 21 ans) aura l'occasion d'exprimer ses prometteuses qualités, lui qui évoluait jusqu'a présent avec l'équipe Espoirs du Mans Sarthe Basket.

Arrière dont l'on vante les qualités athlétiques et défensives, Brahim Dohou était le capitaine de l'équipe Espoirs du MSB. Le jeune français y a réalisé de belles saisons aux statistiques encourageantes, compilant 12,8 points, 5,7 rebonds, 3,3 passes décisives pour 14 d’évaluation de moyenne en 14 matchs la saison passée. Ayant également pris part à quelques minutes au plus niveau, il va continuer de s'aguerrir sous les ordres de Rémy Valin. Ce dernier pourra également compter sur Ismaël Cadiau, jeune ailier tout aussi prometteur.

Des plus actifs ces derniers jours, Denain dévoile quotidiennement l'identité des joueurs qui porteront le maillot des Dragons la saison prochaine. Pour le moment, le club nordiste a confirmé les prolongations de Rigo Edzata et Chris-Ebou Ndow mais aussi les arrivées de David Skara, Matthieu Missonnier et Ismaël Cadiau, auxquelles vient s'ajouter celle de Brahim Dohou.