Brandon Edwards, la dernière pièce du puzzle de Gries-Oberhoffen

PRO B

Crédit photo : Black Bears Macau

Ludovic Pouillart s'est tourné vers le marché asiatique pour attirer dans ses rangs son dernier élément. Brandon Edwards (1,98 m, 28 ans) débarque de Chine où il évoluait avec les Blacks Bears Macao, club évoluant au sein de l'ASEAN League (regroupant 10 équipes de 7 pays différents de l'Asie du sud-est). Il compilait 18 points à 66% à 2 points, 11,4 rebonds et 2 contres en 36 minutes.

Coéquipier de Franch et Zengo'

Avant de s'établir à Macao, la plus portugaise des villes chinoises en raison de son passé colonial, le natif de Fort Worth (Texas) formé chez lui à l'Université de Texas at Arlington (2010/14) a fait un petit tour en Europe, en s'établissant d'abord en LEB Oro (D2 Espagnole) pour lancer sa carrière. Après un premier exercice sous les couleurs de Lugo, l'intérieur américain prend la direction de Melilla où il croise le chemin de Josep Franch et Asier Zengotitabengoa (plus Marcos Suka-Umu). Avec la doublette espagnole bien établie en Alsace désormais, il remporte les playoffs mais le club ne se hisse pas en Liga Endesa.

Retrouvailles en vue entre les trois joueurs dans la chaleur non pas espagnole mais de la Forest Arena de Gries (photo : Melilla Baloncesto)

En 2016/17, le Texan partage sa saison entre la Grèce et la Finlande puis à partir de la saison suivante, il va poser ses valises pour 3 ans en deuxième division israëlienne (Kiryat Shmona, Yavne et Givatayim). Impressionnant, Brandon Edwards va régner sur la National League et terminer trois saisons de suite en double-double et une évaluation individuelle pas en-dessous des 26 !

Très athlétique et physique, énergique, polyvalent - capable de défendre sur certaines séquences au poste d'ailier -, solide défenseur et rebondeur malgré sa petite taille pour un poste 5/4 - souvent très bien placé au rebond offensif -, Brandon Edwards a toutes les caractéristiques pour briller en Pro B. Et surtout il n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il devrait rapidement retrouver des automatismes avec ses ex-nouveaux coéquipiers espagnols. Ludovic Pouillart est en tout cas plus que ravi d'avoir enfin réussi à attirer le joueur dans son effectif, lui qui le suit depuis quelques années, comme il l'indique sur le site officiel du club :

« Brandon c’est un joueur que je suis depuis 3 ans. Ça fait 3 saisons que j’aimerais qu’il vienne ici mais nous n’avons jamais réussi à trouver la bonne fenêtre. Je suis tellement content qu’il arrive enfin cette saison ! Il va nous apporter à plusieurs spots sur le terrain. Bien entendu 4/5 mais aussi de par sa mobilité 3 sur des séquences. Il est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, shooter, poster, passer, rebonds... enfin c’est un joueur très complet. Et en plus de ça, c’est une très bonne personne, humainement c’est génial. Il a déjà joué avec Josep et Asier en Espagne. Il a ce côté en lui du jeu espagnol. »

