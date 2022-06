Brice Dessert quitte Rouen et file à l'ADA Blois

PRO B

Pour son premier contrat professionnel, Brice Dessert (2,10m, 19 ans) avait choisi Rouen qui est désormais relegué en Nationale 1 masculine. Pour la suite de sa carrière, l'intérieur de 2,10 m a décidé de s'engager avec l'ADA Blois la saison prochaine selon nos informations.

30 d'évaluation contre Nancy en Pro B

Entré au pôle espoir d’Île-de-France en 2016, Brice Dessert a continué de jouer avec son club de Ris Orangis (91) jusqu’en 2018 et se présentait comme l'un des plus gros potentiel de la génération 2003. Il a ensuite rejoint le Pôle France où il a fait ses débuts en NM1 et également sous le maillot de l’équipe de France dans les équipes U15 puis U16 avec qui il remporté la médaille d’argent aux championnat d’Europe U16 en 2019. Pleinement intégré dans l'équipe U18 du PFBB par la suite, il a réalisé une bonne saison en NM1 avant de favoriser la Pro B pour le début de sa carrière professionnelle. Élu dans le cinq idéal du championnat Espoirs Pro B, il s'est surtout fait remarquer en fin de saison 2021-2022 en Pro B. Il a par exemple réalisé un carton (24 points à 11/14 aux tirs et 9 rebonds pour 30 d'évaluation en 29 minutes) face au futur champion, Nancy, le 3 mai dernier. Au final, il tournait à 4,8 points et 3,8 rebonds pour 7,2 d'évaluation en 13 minutes de jeu en moyenne par match. Grand, costaud, athlétique et mobile, il présente un très fort potentiel et les Blésois ont consenti à payer une indemnité de transfert pour le faire venir. L'ESSM Le Portel s'était positionné à son sujet, mais le Francilien a préféré rejoindre l'ADA.