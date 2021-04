Bruno Cingala-Mata : "Venir à Nancy et aider le club à rejoindre l'élite est un beau challenge"

PRO B

Pensant pouvoir trouver un autre club de Jeep ELITE après son passage à Boulazac, Bruno Cingala-Mata a appris que le règlement le lui interdisait. Frustré de ne pas avoir pu continuer son expérience dans l'élite, le poste 4-3 a donc rejoint le SLUC Nancy (Pro B) en remplacement de Vincent Vent. Il raconte comment il a vécu tout ça pour L'Est Républicain :

"Cette saison, mon choix de carrière était de rester en Jeep ELITE. (...) Mais il y a environ deux semaines, nous avons appris que le règlement me l'interdisait. J'ai pris un gros coup de massue."

Lors de ses 3 matches avec Boulazac, Cingala-Mata avait montré de belles choses avec 3,3 points et 4,3 rebonds en 17 minutes de moyenne. L'ancien joueur de Tours vient donc renforcer le SLUC Nancy, avec l'objectif de faire remonter le club lorrainen Jeep ELITE. Il témoigne du challenge que cela va être pour lui :

"Je ne voulais pas venir ici par défaut, mais avec envie. Je suis rentré me ressourer quelques jours en Guadeloupe. J'ai décidé d'accepter le défi et de me donner à 100%. (...) Venir à Nancy et aider le club à remplir son objectif qui est de rejoindre l'élite, est effectivement, un beau challenge. (...) J'ai hâte de commencer."

Pour rappel, le SLUC Nancy est l'équipe qui compte le plus de victoires (11) en Pro B mais compte une défaite de plus Saint-Quentin et Quimper. Prochain match pour le SLUC à Nantes, ce samedi à 19h.