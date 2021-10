Budgets de Pro B : Chalon loin devant, Antibes remonte

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé les budgets annoncés par les clubs de Pro B en ce vendredi 1er octobre. Comme en Betclic ELITE, grâce aux aides de l'Etat mais aussi à la solidarité des partenaires et abonnés, ils sont en hausses (+14%). Les relégations de l'Elan Chalon et Boulazac y sont aussi pour beaucoup. En effet, les deux clubs disposent des deux plus gros et plus grosses masses salariales de la division. La remontée budgetaire d'Antibes (quatrième budget, troisième masse salariale) est aussi importante, de même que l'intrégration du promu tourangeau (10e budget, septième masse salariale).

Les budgets de Pro B :

Les masses salariales de Pro B :