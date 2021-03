Ça passe pour Fos-sur-Mer et Quimper, Blois et Vichy-Clermont se relancent

PRO B

Après la sixième victoire consécutive de Saint-Quentin, acquise avec brio face à Lille, Quimper et Fos-sur-Mer se devaient également de répondre présent pour rester au contact en tête du classement.

Les Béliers ont fait le job en allant infliger à Antibes sa 7e défaite de suite (58-73) dans un match qui a basculé en faveur des hommes de Laurent Foirest après la mi-temps (36-35). Les Sharks ont en effet encaissé un 18-0 dès la reprise, un run au cours duquel Bathiste Tchouaffé (14 points) s'est encore montré avec notament un dunk et deux paniers de suite à 3 points pour porter la marque à 38-53.

Un écart que les Quimpérois ont su gérer jusqu'à la fin avec leur collectif articulé autour d'un trio Jackson-Duwiquet-Djimarabaye impérial dans le dernier acte. Avec 14 points, et 8 passes décisives, David Jackson a été élu MVP de la rencontre.

Les regrets pour Poitiers, battu en prolongation à Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer reste à l'affût à la troisième place et avec un match en moins. Les Fosséens ont malgré tout eu recours à une prolongation pour l'emporter face à Poitiers (90-89). Les Provençaux avaient parfaitement débuté, par un 11-0, mais les Poitevins ont répondu avec autorité, au point de passer devant suite aux 3 points d'Akeem Williams et Mathis Keita (23 points) et de virer en tête à la pause (36-41).

Jamar Abrams (20 points) a pris le match à son compte au retour des vestiaires en scorant 11 points dont deux missiles à 3 points et un dunk en cinq minutes pour offrir 9 longueurs d'avance au PB 86 (45-54). Dos au mur, les locaux ont répondu par un 10-0 et s'en sont ensuite remis à Edouard Choquet, auteur de trois paniers à 3 points et un lay-up dans le « money-time » (80-76). Mais Poitiers a repris l'avantage suite aux 3 points d'Akeem Williams et aux deux lancers de Kevin Mendy et a même le tir de la gagne à 82-82, raté par Akeem Williams.

L'issue a été indécise jusqu'au bout en prolongation, jusqu'à ce que Jamar Diggs (18 points, 10 passes décisives) ne montre la voie, en scorant ses deux lancers puis en délivrant un caviar pour le dunk de Bodian Massa (90-88). A une seconde de la fin, Laurence Ekperigin a provoqué la faute de Jean-Michel Mipoka mais a manqué sa deuxième tentative au lancer, laissant un paquet de regrets aux Poitevins, à deux doigts de l'exploit.

Blois se rassure, Vichy-Clermont déroule

Au pied du podium, Blois a refait surface après avoir renoué avec la victoire face à Rouen. En quête de confiance, l'ADA a pu se rassurer au terme d'une première mi-temps aboutie (35-24) et a confirmé après le repos avec l'aide d'un collectif dans lequel tout le monde a pu s'exprimer, de Thomas Cornély (19 points) à Ben Monclar (12 points) en passant par Mbaye Ndiaye, Cédric Bah ou Mattéo Legat.

Et lorsque Quentin Ruel et Benoît Injai ont pris feu de loin au début du quatrième quart-temps pour permettre au RMB de revenir à -4 (57-53), les Blésois ont répondu par un 10-2 initié par Alexis Tanghe et conclu par Thomas Cornély à 3-points (67-55) et ont pu s'imposer par la suite, 70 à 57.

Vich-Clermont a aussi renoué avec la victoire, profitant de la venue de Saint-Chamond pour se refaire une santé (95-75). La JAVCM a pris les devants suite à un 14-5 infligé dans le deuxième quart-temps pour passer à 52-35 et a enfoncé le clou au retour des vestiaires, entre les missiles de la paire Utomi-Céci-Diop, la maestria de David Denave et les tontons flingueurs Mohamed Koné et Charles-Henri Bronchard (75-54).

Ce dernier a été élu MVP au sein d'un collectif performant (7 joueurs à 9 points et plus) avec 16 points, 6 rebonds, 3 passes décisives pour 22 d'évaluation.