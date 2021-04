Ça passe pour Quimper, Paris et Denain, Fos-sur-Mer s'en sort en prolongation

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le succès de Nancy (92-88 face à Aix-Maurienne) et le revers de Saint-Quentin (94-91 à Blois) vendredi soir, les poursuivants l'ont emporté à leur tour ce samedi. Quimper a en effet trouvé la solution pour dompter une vaillante équipe de Souffelweyersheim. Dans le dernier acte, Bathiste Tchouaffé et David Jackson (19 et 16 points) ont été les héros de la rencontre en faveur des Béliers (84-73).

Fos s'en sort à Aix après prolongation

Fos-sur-Mer s'est fait très peur sur la fin à Aix-Maurienne. L'ancien fosséen Théo Leon qui a failli jouer un vilain tour aux Provençaux, d'abord avec un 3-points pour égaliser à 79-79 à deux secondes la fin du quatrième quart-temps pour forcer une prolongation puis un 2+1 à 9 secondes de la fin de la prolongation pour faire passer l'AMSB devant (88-87). MVP du match avec 23 points, Kevin McClain a réussi à inscrire le lay-up de la victoire, sur le fil (88-89).

Denain a pour sa part réussi à résister au retour de Vichy-Clermont sur la fin pour s'imposer 90-81. Enfin, Paris n'a fait qu'une bouchée d'Antibes, notamment après avoir aligné un 17-1 dans le dernier acte pour assurer le coup (66-88).

Les résultats de la journée en Pro B :