Capitaine emblématique de Lille, Nicolas Taccoen met fin à sa carrière

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

C'est la fin d'une ère à Lille. Nicolas Taccoen (2,05 m, 34 ans), capitaine emblématique de l'équipe professionnelle, prend sa retraite après 13 années et 435 matches au club. Joueur de devoir par excellence, réputé pour sa dureté et sa propension à s'occuper des basses besognes, ce poste 5 costaud tournait encore à 4,9 points à 51,5% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 1,5 passe décisive pour 8,5 d'évaluation en 21 minutes.

Au LMB, le natif de Malo-les-Bains qui a fait toute sa carrière professionnelle dans le Nord (centre de formation au BCM Gravelines-Dunkerque, deux saisons à Orchies en Pro B), a connu la montée en Pro B en 2009 et aura largement contribué à le stabiliser en deuxième division.