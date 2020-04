Carl Ponsar va quitter Rouen

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

C'est un joueur dont on attend l'explosion, constamment retardée à cause de nombreuses blessures. Carl Ponsar (2,03 m, 23 ans) ne sera plus un joueur du Rouen Métropole Basket, seule entitée avec laquelle il a évolué au niveau professionnel jusqu'ici. Le natif de Mont-Saint-Aignan ne sera pas conservé par le RMB à l'issue son contrat, en juin, annonce Paris-Normandie.

Ce poste 4/3 gaucher a démarré sa carrière en Pro A en bout de banc avant de s'affirmer en Pro B, réaliser quelques cartons parfois malheureusement sans lendemain. En 2018/19, l'international français (en jeunes) tournait à 9,2 points à 40% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds pour 7,5 d'évaluation en 21 minutes. S'il parvient à rester éloigné de l'infirmerie, nul doute qu'il pourra faire partie des meilleurs joueurs de la division avant de passer au niveau supérieur.