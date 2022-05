Ce vendredi soir, le SLUC Nancy a rendez-vous avec son histoire !

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Voilà donc cinq ans que le SLUC Nancy Basket est descendu en Pro B. Cinq ans que le peuple rouge et blanc, n’a plus goûté aux folles soirées de l’élite du basket français, alors qu'il pouvait être considéré comme le meilleur club français de la première décennie du XXIe siècle. Ce soir dans un palais des Sports chauffé à blanc, le peuple nancéien à l’occasion de fêter ses retrouvailles avec la Betclic ÉLITE.

Face à Chalon-sur-Saône, Nancy a son destin en main et peut prendre l’ascenseur sans passer par les playoffs si une victoire se profile ce soir ou que Saint-Chamond s’incline à l’ASA.

À la traine au classement derrière Saint-Chamond et Chalon, le SLUC n’a jamais rien lâché et est devenu intouchable depuis le 8 mars dernier (défaite 84-75 à l’Alliance Sport Alsace). Depuis, les hommes de Sylvain Lautié surfent sur une vague de 12 victoires consécutives en championnat alors que son adversaire du soir a lui perdu 10 de ses 12 dernières rencontres et a dû faire face à un changement d’entraîneur en cours de saison.

Nancy mène 3-1 dans la confrontation face à Chalon cette saison

Cette saison, le SLUC Nancy a déjà battu trois fois l’ex-pensionnaire de Betclic Elite. Les deux premiers succès ont eu lieu en Leaders Cup lors des matchs de poule (85-82 et 93-54) et en quart de finale (93-75). En championnat, Chalon avait battu le SLUC à la dernière seconde (72-71) et avait par ailleurs dépassé le club lorrain au classement dans un match marqué d’une intensité remarquable.

Si Châlon a abandonné ses idées de montée directe et ne peut plus désormais rêver du Top 3, les hommes du coach intérimaire Maxime Pacquaut restent tout de même redoutables sur le papier. Même si le bilan actuel ne plaide pas en leur faveur (deuxième pire équipe de la phase retour), les Chalonnais peuvent prendre confiance dans un tel scénario si les Lorrains laissent le début de match filer comme lors du match face à Rouen il y a deux semaines où il aura fallu batailler jusque dans les derniers instants pour reprendre les rênes de la rencontre.

Le SLUC Nancy lors de son titre de champion de France de Pro A en 2008. (Photo : SLUC Nancy Basket)

L’attente de tout un peuple et d’un territoire

Quoi qu’il en soit, le SLUC Nancy jouera l’un des matchs les important de son histoire depuis cinq ans et ça le public nancéien l’a bien compris. Tous les billets ont été vendus en moins de trois heures vendredi dernier et pour ceux qui n’avaient pas encore obtenu le précieux sésame « 300 places supplémentaires ont été mis en vente et ont été vendues en moins de deux minutes-trente » selon Thomas Simon, journaliste et fidèle suiveur du SLUC Nancy Basket pour l’Est Républicain.

Pour Gilles Gaihier, journaliste attitré du club lorrain pendant 20 ans pour l’Est Républicain et désormais à la retraite, il s’agit d’un match important et qui compte beaucoup : « J’ai fait l’aller/retour depuis Bordeaux pour voir le match ce soir et je repars demain. C’est un match qui me tient à cœur. ». Avec le SLUC, Gilles Gaihier a tout connu, que ce soit la coupe Korac, l’Euroleague, l’Eurocup, les deux titres de champions de France (2008 et 2011), la semaine des AS ou encore les cinq finales de championnat de France de Pro A : « Nancy est un club historique du basket français qui a toujours eu une cote d’amour dans la région et en France. Jouer cette « finale » face à Chalon ce soir c’est un peu le scénario rêvé. Le club a travaillé pendant de longs mois pour ça et le peuple nancéien n’attend que ça. »

Ce soir face à l’Élan Chalon, le SLUC a son destin en main et n’est qu’à 40 minutes d’écrire une nouvelle page de son histoire et de faire son retour dans l’élite du basket français après cinq ans d’attente.