Certains de ses joueurs touchés par le Covid-19, Souffel annule son premier match de préparation

PRO B

Chaque rentrée basket rime avec les tests physiques et médicaux. Mais cette année, le test le plus important est celui du coronavirus (covid-19). Plusieurs cas ont été détectés à Lille et Evreux. Un autre club pensionnaire de Pro B, le Basket Club Souffelweyersheim, indique que "certains de ses joueurs sont touchés". Ainsi, le match de préparation prévu contre le Jœuf Homécourt Basket (NM2) ce dimanche 23 est annulé.