Chalon : Jonathan Augustin-Fairell arrive, Martins Meiers prêté à Wroclaw

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si l'Élan Chalon vient d'enchaîner trois victoires en championnat, l'équipe de Sebastian Machowski pouvait encore être améliorée. Le club a ainsi obtenu la signature de l'intérieur Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 28 ans), avec lequel il était en contact depuis plusieurs jours. L'ancien joueur de Rouen, Blois et Fos-Provence connaît bien la Pro B, qu'il a remporté à deux reprises (en 2018 et 2021), et possède un profil parfaitement adapté à ce championnat, au contraire de l'intérieur qu'il remplace, à savoir Martins Meiers (10 points à 68% de réussite aux tirs mais 2,3 rebonds et 3 fautes en moins de 18 minutes après 4 journées).

Prolongé trois ans par l'Elan Chalon à la suite de bonnes performances à ses débuts avec le club en cours de saison 2020-2021, le pivot va être prêté au club de Wroclaw suite au match de ce mardi contre Aix-Maurienne. Là-bas, l'international letton jouera le championnat polonais ainsi que l'EuroCup. Il se retrouve d'ailleur dans le groupe des Metropolitans 92.

Jonathan Augustin-Fairell tournait à 8,8 points à 58,7% de réussite aux tirs (dont 41,2% à 3-points) et 4,4 rebonds pour 9,6 d'évaluation en 21 minutes de jeu la saison passée à Blois. Ces dernières semaines, l'Américano-Bahaméen avait repris la compétition dans le championnat dominicain.