Chalon avec Mickaël Gelabale et le GM Leo De Rycke en Pro B

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Relégué en Pro B, l'Elan Chalon commence à s'organiser afin de tenter de rebondir en deuxième division. Premièrement, le budget devrait rester élevé pour la deuxième division. En 2020-2021, il était d'un peu plus de 5 millions d'euros, soit le neuvième de Jeep ELITE. "Une descente, c’est 30% de budget en moins en moyenne. Si on veut remonter vite et ne pas baisser notre standing, il faut que cette baisse soit inférieure à 30%", estime le directeur général Rémy Delpon dans le Journal de Saône-et-Loire.

Au printemps, le club a décidé d'engager un directeur sportif, retenant la candidature de Leo De Rycke. Ce dernier s'est engagé deux ans et compte honorer son contrat, même en Pro B. Il devra tout d'abord nommer le coach qui aura pour mission de faire remonter l'équipe en première division.

Concernant l'équipe, elle est censée compter quatre joueurs sous contrat : Mickaël Gelabale, Babacar Niasse, Mathis Dossou-Yovo et Hugo Besson. Les deux derniers, prêtés en Pro B sur la saison écoulée, voudront peut-être découvrir le niveau supérieur. Cela semble même évident pour Hugo Besson, meilleur marqueur de Pro B chez le troisième du championnat, Saint-Quentin. Responsabilisé sur l'équipe professionnelle suite à la blessure d'Ousmane Camara, Yvann Mbaya, qui a un contrat stagiaire, pourrait passer professionnel. "Mickaël veut rester et c’est une très bonne nouvelle", assure Leo De Rycke.