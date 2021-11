Chalon confirme avec une large victoire contre Lille

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'Elan Chalon a signé sa troisième victoire de suite en s'imposant largement contre Lille, 88 à 61, ce samedi pour la quatrième journée de championnat. Après un premier quart-temps serré (21-22), les Bourguignons ont complètement pris le dessus face au LMB.

31 passes décisives pour Chalon, dont 21 pour le duo Eïto - Gelabale

Comme à Nantes la semaine dernière, c'est le duo de vétérans Antoine Eïto (16 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds et 13 passes décisives pour 29 d'évaluation en 27 minutes) - Mickaël Gelabale (8 points à 3/4, 9 rebonds et 8 passes décisives pour 25 d'évaluation en 18 minutes) qui a porté l'équipe. La performance collective a été complète, avec 31 passes décisives et 30% de réussite aux tirs pour la formation adverse. De quoi prendre confiance après un début de saison particulièrement compliqué.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre