Chalon privé de quatre joueurs à Denain

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

L'Elan Chalon traverse une période compliquée avec 6 défaites sur les 7 dernières journées de Pro B et un changement de coach récent. Les Bourguignons jouent à Denain ce vendredi avec l'espoir de stopper cette dynamique compliquée. Mais ce sera sans quatre joueurs de l'effectif professionel que Maxime Pacquaut que devra composer. En plus de Mickaël Gelabale (épaule) et Kevin Harley (dos), ce sont Antoine Eïto et Jonathan Fairell (cotes) qui ne pourront pas jouer annonce Le Journal de Saône-et-Loire. C'est peut-être dans ce contexte que le groupe de l'Elan pourra se sublimer.