Champagne Basket prolonge Jean-Philippe Dally pour deux ans

PRO B

Crédit photo : Teddy Picaudé

Relégué en Pro B après avoir terminé dernier de la saison 2021-2022 de Betclic ELITE, Champagne Basket a déjà son coach, Thomas Andrieux, et un joueur, pour les deux prochaines saisons. Ce mercredi, le club marnais a annoncé la prolongation de Jean-Philippe Dally (2,00 m, 26 ans). Le poste 4-3 a rejoint Châlons-Reims en cours de saison, en provenance d'Orléans. Depuis son arrivée, l'ancien joueur du Mans, Dijon, Denain et Evreux a tourné à 7,2 points à 41,3% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 0,9 passe décisive en 20 minutes.

Mardi soir, il a signé une belle dernière prestation contre la JL Bourg (21 points, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation) avant de retrouver la Pro B, un niveau où il était particulièrement performant en 2020-2021 (11,7 points et 3,9 rebonds en 28 minutes).