Champion de Serbie, Martins Igbanu file à Denain

PRO B

Crédit photo : ABA League

Coéquipier du néo-Nancéien Stéphane Gombauld en Serbie, Martins Igbanu (2,03 m, 24 ans) va s'engager avec Denain Voltaire selon nos informations.

Poste 4 formé à l'Université de Tulsa dans l'Oklahoma (2016/20), Igbanu a connu une progression linéaire au point de réaliser une année senior intéressante grâce à ses 13,6 points et 5 rebonds de moyenne en 27 minutes et 31 matchs. Pour sa première année professionnelle, le natif de Lagos (Nigéria) a pris son envol pour la Serbie et le club de KK Mladost basé à Zemun. Champion de Serbie au terme d'une saison régulière presque parfaite (28 victoires - 2 défaites), le Nigérian a cumulé 12,4 points à 48% aux tirs (dont 36% à 3-points), 6 rebonds et 1 passe décisive pour 11,3 d'évaluation en 25 minutes.

Ailier-fort fuyant, doté d'un bon tir extérieur, rapide et solide physiquement, Martins Igbanu va découvrir la Pro B sous les couleurs de Denain.