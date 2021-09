Championnat, Coupe, Leaders Cup... Daniel Goethals veut "tout gagner" avec Antibes

Aussi bon orateur devant la presse qu'il est actif et vocal sur les bords des terrains, l'entraîneur d'Antibes Daniel Goethals est surtout très ambitieux. Dans l'épisode 3 de "L'Oeil de Dan", le technicien belge ne cache pas ses ambitions : celles de tout gagner. Des ambitions plus mesurées dès lors que l'on comprend son état d'esprit, tout sauf naïf par rapport aux difficultés que son équipe traversera sans doute pour parvenir à ses fins. Mais avec un groupe mêlant expérience (Pitard, Monclar, Negrobar), jeunesse (Amsellem, Tanner, Pansa), qualités physiques (Yussuf, Pansa, Hernandez, Negrobar), shooteurs (Nottage, Derksen, Monclar), il y a de quoi faire pour y parvenir.

"Je vais commencer déjà en montrant du respect pour les adversaires par rapport à ce que je vais dire ensuite. Je suis venu ici pour tout gagner. Pour tous les clubs dans lesquels je suis arrivé, j'ai dit la même chose. A partir du moment où tu viens comme un looseur, il ne faut pas espérer faire autre chose (que perdre). Donc je viens pour gagner le championnat, la Coupe de France et la Leaders Cup. Est-ce que c'est possible ? On ne sait jamais. Est-ce que ce sera fait ? Ce sera compliqué en effet. Mais on se doit d'être conquérents. Après il y a cette dose d'humilité qui est nécessaire dans le haut-niveau. Là je peux vous dire que je suis proche des joueurs pour remettre tout le monde les pieds au sol si jamais un moment donné on a une bonne série. Je pense qu'il faut garder de la tranquillité et de la sérénité si jamais on en a une mauvaise. La Pro B, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une lutte où tout le monde peut battre tout le monde, que ça soit à domicile ou en déplacement. Tout dépend de la saison, les moments, les blessures, les rencontres qui sont proposés. C'est sur qu'il y a des gros candidats. A nous de relever ce défi au quotidien, et dans chaque rencontre qu'on aura, en profitant de l'instant. Il faut encore une fois rester humble mais nous avons un potentiel que nous pouvons exploiter et développer."