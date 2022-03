Charles-Henri Bronchard (Vichy-Clermont) bientôt de retour

Le capitaine de Vichy-Clermont avait été forcé d’abandonner ses troupes début septembre. Charles-Henri Bronchard (2,00 m, 39 ans) est sur le chemin du retour, après plus de six moi d'abscence. Comme il l'explique sur le site du club, il devrait rejouer d'ici la fin de saison.

« Au départ, je ne voulais même pas de l’opération »

« Tous les voyants sont au vert, mon dernier rendez-vous avec le chirurgien, les tests physiques et le bilan du CERS sont très positifs. Je vois la lumière au bout du tunnel, même si je n’ai pas encore de date précise de retour. Mais oui, je vais revenir cette saison.

Au départ, je ne voulais même pas de l’opération que beaucoup de mes pairs me conseillaient. Je pensais pouvoir me remuscler et guérir seul. Mais j’ai dû me rendre à l’évidence et accepter de me faire opérer, pour envisager l’avenir plus sereinement. J’ai été opéré le 14 octobre 2021 au sein de la clinique La Chataigneraie de Beaumont, par le chirurgien orthopédiste et traumatologue William Van Hille. Une immense référence dans le milieu du sport, qui a notamment accompagné plusieurs joueurs blessés de l’ASM rugby. Il a fait du très bon travail, mais j’ai dû accepter de voir mon corps changer, appuyé sur mes deux béquilles. »