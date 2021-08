Charles Thomas, nouvel intérieur du Nantes Basket Hermine

Suite au départ de René Rougeau, le Nantes Basket Hermine tient son nouveau poste 4. Le globe-trotter Charles Thomas (2,03 m, 35 ans) débarque en Loire-Atlantique pour la saison 2021-2022, a annoncé le club dans un communiqué. Du côté de Scafati (deuxième division italienne) l'an dernier, l'intérieur américain tournait à 18,2 points, 7,1 rebonds et 2,1 passes décisives pour 17,5 d'évaluation.

Formé aux Razorbacks de l'Arkansas entre 2004 et 2008, Thomas a connu un bon nombre de pays tout au long de sa carrière, notamment en Europe. Passé par la Finlande, le Liban, l'Ukraine, Israël et l'Italie, il a également été aperçu à Roanne, où il a disputé 5 rencontres lors de la saison 2013-2014. Très efficace offensivement depuis de nombreuses années, il a dominé partout ou il est passé, sauf en France ou son bail a rapidement pris fin après un début de saison plus discret qu'attendu. À Nantes, il tentera de remédier à cet aspect de son palmarès.

"Charles est un poste 4 de référence, possédant une grosse expérience et un joli parcours en Europe, décrit son futur entraîneur Jean-Baptiste Lecrosnier. C’est un joueur très complet, doté d’un physique intéressant et sans nul doute adapté à notre division. Il possède la dureté, l’énergie, l’intensité et les qualités de leadership pour devenir l’un des patrons de notre groupe. Il sait être efficace des deux côtés du terrain et sa connaissance du jeu et son expérience seront des atouts précieux. Notre première sortie à Lorient a été satisfaisante et nous allons rencontrer Cholet Basket mercredi soir à Montaigu et La Rochelle samedi à Rezé. Malheureusement, nous serons encore en mode “hybride” pour ces deux matchs avec un secteur intérieur impacté par les absences de Jonathan et de Charles (en attente administrative). Une fois encore, nous allons nous adapter aux circonstances et travailler face à deux solides équipes."