Cholet prête Warren Woghiren à Gries-Oberhoffen

Le jeune intérieur Français Warren Woghiren (2,10 m, 21 ans) débarque dans le Grand Est en signant avec le BCGO.

L'occasion pour le longiline intérieur de se relancer après une première saison professionnelle quasiment blanche. Handicapé très tôt par une blessure qui l'a éloigné des parquets pendant 4 mois, le pivot Picard n'a disputé que 4 matchs au total (pour 0 d'évaluation). L'ancien pensionnaire du centre de formation de Cholet a même été libéré après la 20e journée de Pro B suite à un comportement inapproprié.

Arrivé à Cholet en 2013, il a intégré le centre de formation en 2015/16. Dominant dans le championnat Espoirs, il est élu dans le 5 majeur de la saison 2018/19 avec à son palmarès le doublé Trophée du Futur/Championnat. Comparé par beaucoup d'observateurs à Rudy Gobert, de par sa taille et ses attaches picardes, Warren Woghiren, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club des Mauges, est donc prêté un an à Gries-Oberhoffen. L'occasion pour lui de faire table rase de sa première année professionnelle. Mais comme l'indique le Général Manager du club sur le site officiel, Thomas Lotz, son arrivée n'était pas forcément prévue dans le plan initial. Le BCGO a alors saisi l'opportunité qui s'est présentée à lui. Ludovic Pouillart se montre en tout cas enthousiaste par son arrivée :

« Je suis super content d’accueillir Warren ! Il va nous apporter une dimension en plus, de la taille et la dissuasion dans la raquette ! Et en plus il possède de belles mains qui font de lui un joueur capable de scorer de près ou de loin. Du coup ça sera, j’en suis sûr, un joueur qui nous amènera une autre dimension. En plus, c’est un très bon garçon avec une très bonne éducation. »