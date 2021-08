Chris-Ebou Ndow passe de Denain à Boulazac

PRO B

Désormais bien connu du championnat de France Pro B après avoir disputé deux saisons sous les couleurs de Denain, Chris-Ebou Ndow (2,01 m, 28 ans) s'est officiellement engagé avec Boulazac.

En 56 matchs de saison régulière dans le Nord, l'ailier norvégien a cumulé 10,8 points à 43,5% aux tirs (dont 32% à 3-points), 5,8 rebonds et 1,9 passe décisive pour 12,8 d'évaluation en 29 minutes de jeu.

Le natif de Bodø avait commencé sa carrière dans son pays d'origine en 2009 alors qu'il était âgé de 17 ans, jusqu'en 2014. De cette année-là jusqu'en 2018, il prend la direction des États-Unis et passe 4 années à l'Université de Northwest Missouri State (NCAA II). Avant de revenir en Norvège en 2018-2019 et d'être élu MVP du championnat. Une distinction et des statistiques qui ont tapé dans l'oeil de Rémy Valin et lui ont donc permis de porter les couleurs de Denain lors des deux dernières années.

"A Denain, il était le capitaine d’une équipe qui a fait de bons résultats, il y a de la qualité humaine chez ce garçon. Polyvalence, expérience en Pro B ! Sur ce poste, notre équipe avait besoin d’un joueur polyvalent et c’est ce que nous avons trouvé chez Chris. Il sait faire plein de choses, il va bonifier le jeu de notre équipe. De plus, je suis persuadé qu’il va encore progresser", a réagi Nikola Antic, l'entraîneur, sur le site du BBD.

Il est le deuxième étranger de l'équipe avec la récente signature de Nana Foulland.