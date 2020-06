Chris-Ebou Ndow une saison de plus à Denain

PRO B

Crédit photo : ASC Denain Voltaire PH

Auteur d'une belle saison à Denain (11,3 points à 45,2% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,6 passe décisive pour 12 d'évaluation en 29 minutes) pour sa première saison en France, l'ailier Chris-Ebou Ndow (2,01 m, 26 ans) a prolongé d'une saison pour le club pensionnaire de Pro B. Décrit comme "un énorme défenseur et un très bon shooteur avec une mentalité exemplaire", il devrait encore plus s'affirmer la saison prochaine au sein d'une équipe qui s'annonce encore jeune et talentueuse, avec Armand Mensah et Matthieu Missonier sur les lignes arrières ainsi ainsi que le jeune Ismaël Cadiau dans l'aile.