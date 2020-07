Christopher McKnight débarque à Poitiers

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Le départ de Mickaël Var pour Boulogne-sur-Mer (NM1) était annonciateur d'une recrue étrangère à son poste. Et c'est désormais chose faite avec l'officialisation en fin de journée de Christopher McKnight (2,01 m, 32 ans). La raquette du Poitiers Basket 86 affiche désormais complet.

Christopher McKnight, nouvel ailier fort du PB86 !



Le joueur américain de 2m01 est bien connue en France, après des passages marqués à Charleville, Nantes et Blois.



Le communiqué > https://t.co/ZU8w320wF7



Souhaitons-lui la bienvenue ! pic.twitter.com/zIyq2D0IYo — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) July 9, 2020

Coéquipier de Williams et Ekperigin

Et le natif de Lancaster (Ohio) est loin d'être un inconnu dans le championnat de France Pro B puisque l'ancien étudiant de l'Université d'Akron va connaître son 4e club après avoir évolué successivement à Charleville-Mézières (2015/16), Nantes (2016/18) et Blois (2018/19) le temps de 11 rencontres pour pallier à la blessure de Tyren Johnson. À l'issue de son passage en Loir-et-Cher (10,7 points, 5,3 rebonds et 1,7 passe pour 11,2 d'évaluation), McKnight s'était exilé en Finlande et au Bahrein.

Le nouveau poste 4 de Poitiers présente l'avantage d'avoir évolué avec deux nouveaux Poitevins : Akeem Williams dans les Ardennes et Laurence Ekperigin en Loire-Atlantique. De quoi donc retrouver rapidement des automatismes avec ses coéquipiers. Sur le site officiel du club, Jérôme Navier s'est exprimé sur cette signature :

« Christopher est un joueur qui m’avait beaucoup plus après son passage à Charleville. C’est un poste 4 (ailier fort) avec beaucoup de mobilité et qui sait se montrer dangereux à 3 pts. Il est très polyvalent, que ce soit défensivement et offensivement. C’est un vrai leader vocal, c’est une qualité que je recherchais. »

Effectif de Poitiers 2020/21 :