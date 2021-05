Cinquième rencontre de suite reportée pour Rouen, qui doit encore jouer 10 matches cette saison

PRO B

Crédit photo : Denain Voltaire

Le match de ce vendredi entre le septième de Pro B Denain et le treizième Rouen est reporté car l'effectif normand est toujours touché par des cas de Covid-19. C'est le cinquième match reporté par Rouen et la fin de saison s'annonce compliquée pour eux. La date de clôture de cette saison Pro B est censée être le 15 juin et l'équipe d'Alexandre Menard doit encore jouer 10 matches.