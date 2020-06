Clap de fin entre Pierric Poupet et Denain ?

PRO B

Crédit photo : ASC Denain Voltaire PH

Après cinq saisons passées au club, dont quatre consécutives, Pierric Poupet (1,92 m, 35 ans) ne devrait pas prolonger à Denain. Selon nos informations, le natif de Mont-Saint-Aignan ne poursuivra pas sa riche carrière avec les Dragons. Réputé pour son apport collectif indéniable en sortie de banc, le vice-champion de France de Pro A avec Roanne en 2008 cumulait cette saison 6,4 points à 33% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 4,3 passes décisives pour 7,8 d’évaluation en 26 minutes (et aucune titularisation).

18 saisons LNB

À 35 ans, Pierric Poupet fait partie des joueurs les plus expérimentés en LNB. Formé en Normandie puis à l’AS Golbey-Épinal (GET Vosges depuis 2006), il n’a pas quitté la Ligue Nationale de Basket depuis ses premiers pas en tant que joueur professionnel. Après avoir entamé sa carrière avec le club vosgien en Pro B, celui qui n’a (presque) jamais délaissé son numéro 5 a évolué pendant sept saisons dans l’élite du basket français, manquant de près de remporter la Semaine des As 2006 (avec Bourg-en-Bresse) ou le championnat de France 2008 (avec Roanne), deux aventures qui se sont soldées par des défaites en finale. S’il a connu plusieurs années glorieuses, et même une campagne d'EuroLeague avec la Chorale, l'ancien Limougeaud a aussi vécu le traumatisme d'une descente avec Rouen en 2010. Depuis, l’emblématique poste 1/2 sillonne les salles de Pro B, d’abord avec le SPO (devenu RMB en 2015), puis avec Châlons-Reims, avant de s’installer dans le Nord. Il rejoint Denain pendant un an avant de partir pour Orchies (de 2014 à 2016) et de revenir à Voltaire.

Et maintenant, une 19e saison LNB ? À moins qu'il ne décide de s'arrêter là, l'exercice 2020/21 sera sûrement synonyme de nouvelle expérience pour Pierric Poupet.