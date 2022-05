Clap de fin entre Rémy Valin et Denain

PRO B

Le 25 mai 2017, Rémy Valin signe à Denain après deux saisons à Rouen. Presque cinq ans et 212 matchs officiels plus tard, le technicien parisien s’apprête à quitter le banc denaisien. Reste une 213e rencontre avec les Dragons pour Valin, dans l’optique d’assurer un maintien sur le parquet d’Évreux, son ancien club emblématique.

Une page se tourne dans le Nord, après cinq saisons sous la houlette de l’un des coachs les plus expérimentés de la division. Le club a annoncé son départ à la suite du derby contre Lille. Un entraîneur très apprécié par ses supporters, acclamé comme il se doit au terme de son dernier match à Jean Degros (victoire sur le fil face au voisin lillois dans le match de la peur).

2017/18 : Le premier trophée depuis 53 ans



La première saison au club du coach Rémy Valin a vite donné le ton. Si le bilan en championnat reste dans les standards des saisons précédentes (16 victoires pour 15 en 2015/16 et en 2016/17), l’exploit réside dans la performance en Leaders Cup. Après une campagne mémorable en éliminant Nancy et Le Havre, Denain Voltaire s’octroie sa première Leaders Cup Pro B, en l’emportant contre Orléans (98-87) à Disneyland Paris. De quoi décrocher les playoffs malgré une 10e place au classement. Les Nordistes sont sortis par Roanne au 1er tour, mais peuvent se targuer d’avoir remporté leur premier titre depuis 1965 (titre de champion de France). À peine arrivé au club, Rémy Valin a déjà conquis le cœur des supporters.



2020/21 : record de victoires du club en saison régulière

Après deux saisons plus compliquées collectivement, la première terminée avec un bilan de 12 victoires pour 22 défaites (2018/19) et la suivante stoppée par le Covid (23 matchs joués en 2019/20, 12 victoires), Denain est reparti de l’avant. Malgré une entame de saison compliquée, sur fond « d’erreur de casting » avec les évictions rapides de Tyler Laser et Justin Raffington, Valin et son staff ont vite réussi à renverser la vapeur. Et à réaliser la meilleure saison de l’histoire du club en Pro B. Finissant l’exercice 2020/21 en boulet de canon, avec 6 victoires de suite et grâce à un duo Brown-Skara dominant, les Dragons terminent à la 5e place du championnat, avec 21 succès (record du club). L’ancien entraîneur des espoirs de la sélection tahitienne marque un peu plus son empreinte dans les livres d’histoire d’une équipe mythique du championnat de France.

2021/22 : la fin d’un cycle

Cette saison, il a aussi fallu rapidement s’ajuster à Denain. Désormais épaulé par Jade Sage, arrivée de Charnay, Valin se voit contraint de modifier son axe 1-5 - Washington et Igbanu rapidement poussés vers la sortie. Au cours d’une saison insolite, avec un bas de tableau extrêmement resserré jusqu’au bout, Denain lutte pour son maintien. Mais c’est aussi l’occasion pour le coach de faire découvrir (voire redécouvrir) certaines de ses bonnes pioches de l’effectif. Entre la révélation Efianayi, le retour gagnant en France de Myles ou l’éclosion de Clément Frisch, les Dragons font peau neuve. Et ils sont en passe de se maintenir dans l’antichambre de l’élite. Dans une ambiance de fête lors de son dernier succès contre Lille, Denain félicite un coach aux allures de héros dans le Nord.



Une victoire décisive décrochée vendredi contre le LMB pour Milovanovic et Voltaire

Avec un titre décroché en Leaders Cup Pro B, une sélection au All-Star Game 2019 en tant qu’assistant, et le record de victoires du club, le bilan est très positif pour Rémy Valin. Sous condition d'éviter une descente la semaine prochaine, même si le maintien est désormais bien embarqué. Place désormais à une nouvelle aventure, après 14 saisons en tant que head coach en Pro B, et une dans l’élite.