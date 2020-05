Clap de fin pour Karim Atamna à Aix-Maurienne

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Après le départ de Charles Nkaloulou, un autre joueur de l'Aix-Maurienne Savoie Basket quitte le navire. Il s'agit du numéro 40, l'emblématique Karim Atamna, qui n'a pas été conservé par le club savoyard. L'AMSB l'a officialisé ce mercredi.

Clap de fin pour Karim ATAMNA sous le maillot d’Aix Maurienne Savoie Basket !



Le communiqué du club pour remercie ce grand joueur https://t.co/BoYUkRZ1E5



MERCI KARIM ‼️ — Aix-Maurienne S.B (@AMSB73) May 6, 2020

A 39 ans, le natif de Cluses (Haute-Savoie) jouait encore pour le club où il a fait ses premiers pas professionnels, il y a 22 ans. Une longévité incroyable qui lui a permis de voyager à travers la France en commençant donc par Maurienne, puis Cambrai, Liévin, Le Portel, Reims, Fos-sur-Mer, Antibes et enfin de nouveau Aix-Maurienne. A travers toutes ces années de carrière, il a connu la joie d'une montée (de la NM1 à la Pro B ou de la Pro B à la Pro A) à 5 reprises. La première, c'était à Liévin en 2005, puis Le Portel en 2007, Reims ensuite en 2010, Antibes en 2015 et enfin Aix-Maurienne en 2016. Il a également soulevé à une reprise le trophée de MVP du Final Four de NM1 toujours avec Aix et celui de MVP de la saison 2009/10 de Nationale 1 français.

Malheureusement, l'arrêt brutal de la saison ne pourra pas lui permettre de réaliser ses adieux au public qui l'a vu naître. Le maintien de son club est tout de même assuré avec une 16e place, synonyme de premier club non rélégable, si descentes il y a. Individuellement, Karim Atamna jouait encore 23 minutes par match et compilait 4,8 points à 42,3% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 2 passes décisives de moyenne. Son redoutable tir à 3-points aura encore fait des merveilles avec un pourcentage de 38,5% derrière l'arc.

Néanmoins, Aix-Maurienne n'a pas souhaité prolonger le joueur qui se voyait encore rechausser les baskets dans son club de coeur à la rentrée et éventuellement ensuite s'y impliquer dans la direction sportive. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme espéré et dans le communiqué du club, on apprend que Karim Atamna se laisse un délai de réflexion pour savoir s'il poursuit sa carrière, ou non. Sa retraite, si elle est décidée, ferait écho à celle d'Aurélien Toto N'Koté, annoncée quelques jours plutôt, lui qui était un de ses coéquipiers lors du titre de champion Espoirs Pro B avec Maurienne en 2000.