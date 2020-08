Cleanthony Early, un New-Yorkais à Antibes pour 5 ans !

PRO B

À l'image de l'entièreté de leur recrutement, les Sharks d'Antibes continuent de signer leurs nouveaux joueurs pour de nombreuses années. Après une longue période discrète sur le marché des transferts, c'est un américain qui s'est engagé pour cinq saisons sur la Côte d'Azur en la personne de Cleanthony Early (2,03, 29 ans).

Après des passages notables en NBA et en G-League, Cleanthony Early s'est orienté vers de nouveaux horizons et a poursuivi sa carrière à l'international, comme le prouve sa dernière saison passée en Arabie Saoudite, avec le club d’Al Ahli Jeddah. Le natif du Bronx a effectué sa formation à l'Université de Sullivan County entre 2010 et 2012 puis à celle de Wichita State entre 2012 et 2014. En 74 rencontres de NCAA disputées sous le maillot des Shockers de Wichita State, il tournait à 14,9 points par match. Dès juin 2014, cet ailier au fort tempérament se fait drafter en 34ème position par les New York Knicks. Pour sa première saison, il prend part à 39 matchs de NBA, au cours desquels il va réaliser quelques belles performances, à l'image de ses 18 points inscrits face au Clippers. Il alterne entre la NBA et la G-League, division au coeur de laquelle il performe davantage, compilant 21 points de moyenne sous le maillot des Knicks de Wechester. En 2015/16, on prend les mêmes et on recommence, avec 17 rencontres dans la grande ligue. Depuis, il est passé par la République Dominicaine, la Hongrie et l'Arabie Saoudite.

Mais c'est bel et bien en France et avec les Sharks d'Antibes qu'il va débuter sa carrière européenne, son expérience en Hongrie ayant tourné court à la fin de la présaison. En contact depuis huit mois maintenant, les deux parties se sont entendues sur un contrat d'une durée de cinq ans. Un choix qui peut paraître surprenant de la part de l'étasunien de 29 ans mais le club explique qu'il s'est "personnellement identifié au projet proposé, lui offrant l’opportunité et la responsabilité d’être un mentor pour les jeunes joueurs en développement au sein du club sur le long terme. C’est ainsi que son choix s’est porté sur un contrat pluriannuel avec les Sharks". Preuve de l'attractivité d'un club en plein renouveau.

