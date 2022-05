Clément Frisch attendu à Nancy en 2022-2023

MVP du championnat Espoirs en 2020-2021, Clément Frisch (2,01 m, 20 ans) avait signé un contrat professionnel avec la SIG Strasbourg. Dans la foulée, il a été prêté à Denain où il a terminé avec le titre du meilleur jeune de la saiosn de Pro B (10,2 points à 47,2% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes). Celui-ci en poche, l'ailier-fort s'apprête à revenir en Betclic ELITE, mais pas à la SIG. C'est chez le promu du SLUC Nancy qu'il va être prêté, comme l'a annoncé Total Basket.

Avec lui, le SLUC Nancy disposerait d'un nouveau joueur formé localement (JFL), alors que son camarade de la génération 2002 Lucas Ugolin devrait au contraire s'en aller, pour rejoindre Limoges. Avec déjà Antony Labanca et Mérédis Houmounou sous contrat, le club lorrain disposerait ainsi de trois joueurs formés localement. Reste à savoir si le meneur Mathis Keita et l'intérieur Stéphane Gombauld pourront être prolongés, ce qui permettrait aux Couguars de disposer d'au moins cinq JFL de qualité.

