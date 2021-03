Contre Aix/Maurienne, Milan Barbitch signe son match référence : "Ça valide le fait qu’on lui a laissé sa chance sur les 6 premiers mois"

Dimanche, Paris Basketball s'est employé pour venir à bout d'Aix-Maurienne à domicile (89-85). Menés de 13 points à 6 minutes de la fin (57-70), les joueurs de Jean-Christophe Prat ont alors enchaîné les 3-points pour remonter au score. Souvent, les shooteurs ont été servis par leur jeune meneur Milan Barbitch (1,96 m, 19 ans). L'ancien joueur Nanterre 92 et du Pôle France a réalisé son meilleur match en carrière, statistiquement parlant. Il a en effet cumulé 20 points à 7/9 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 4 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 34 minutes. Du très solide pour ce meneur de grande taille (1,96 m) doté de qualités techniques très intéressantes ainsi que d'un QI basket très élevé pour son âge mais qui pouvait parfois encore souffrir face à l'âpreté du jeu de la Pro B. Après la rencontre, son entraîneur n'a pas manqué de souligner la performance du champion de France U15 2016 :

"Milan est le seul joueur avec Nobel (Boungou-colo) à avoir jouer tous les matchs de championnat, a-t-il rappelé en conférence de presse d'après-match. Je vais vous faire une confidence. Hier (samedi), j'ai eu mon président David Kahn au téléphone et je lui ai dit que je débuterais le match avec Milan parce qu'il a ce "mojo" en ce moment. Et si vous regardez son évaluation depuis le match à Fos (début mars, ndlr), il est sur de superbes évaluations. Depuis quelques matchs, Milan a tout compris de ce que je veux de lui. Il a eu des moments difficiles sur la première partie de saison où je trouvais qu’il ne jouait pas comme il devait être. On a eu une vraie discussion ensemble, tel un père avec son fils. J’ai une relation particulière avec Milan que je connais depuis qu’il a 15 ans. Je l’avais fait venir à Denain à l’époque (où il y coachait, ndlr) pour des essais. Je trouvais qu’il n’était pas lui-même depuis le début de saison. C’est un joueur adroit, qui fait jouer les autres et qui possède un bon QI basket. Aujourd’hui, il a trouvé un bon équilibre entre le tir et le drive. Vous regarder les rosters des autres formations LNB, il n'y en a pas une où un gamin de 19 ans mène le jeu. Ça valide le fait qu’on lui a laissé sa chance sur les 6 premiers mois."