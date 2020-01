Contre Antibes, Rouen a enchaîné un 18e succès de suite à domicile

Le Kindarena est une forteresse. Face à Antibes, vendredi soir, les Rouennais ont enchaîné une 18e victoire d'affilée dans leur antre (victoire 97-80). Voilà un peu plus d'un an que Rouen est invincible à la maison, une statistique impressionnante. Car la dernière défaite remonte au 27 décembre 2018 face à Roanne, futur champion de France.

Vendredi, les Normands ont fini par usé les Sharks en signant un 32-18 dans le dernier acte après avoir malgré tout mené une grande partie du match. Grâce notamment au 30 points - record de la saison - de la gâchette Andre Spight. Alexandre Ménard, le coach du RMB, pouvait se satisfaire de ce nouveau succès, d'autant que la rencontre a été préparée dans des conditions pas simples :

« En début de semaine, Zimmy (Nwogbo) et Andre (Spight) sont absents pour cause de blessures. Le premier pour son genou, le second pour une béquille. Donc ils ont raté deux jours d’entraînement. Samir (Mekdad) était avec la sélection algérienne pour défier le Cap-Vert et est rentré seulement ce vendredi matin, Domagoj (Bosnjak) a été coupé. Donc on s’est entraîné à seulement six pros, plus deux jeunes stagiaires qui font partie de l’effectif et un jeune évoluant en N3. »