Covid-19 : Évreux annule encore une rencontre de préparation

PRO B

La préparation d'Évreux est décidément bien compliquée. L'ALM doit annuler le match prévu ce samedi soir contre Rouen, et c'est la 4e fois que le club doit renoncer à jouer depuis le début de la préparation. En cause cette fois, une personne positive au Covid-19 qui a été en contact avec plusieurs joueurs de l'effectif. En conséquence, annonce Évreux dans un communiqué, "comme le préconise le protocole sanitaire en vigueur, la rencontre initialement prévue ce [samedi] soir face à Rouen (20h) est donc annulée".

Si l'ALM a pu jouer vendredi contre Paris (défaite 78-74 au One Ball de Noisy-le-Grand), le club a déjà dû annuler trois rencontres en raison du Covid-19 : celle du 17 août contre Nanterre, et les deux matchs prévus le weekend dernier, face à Blois et Saint-Quentin. Rouen, qui a déjà subi deux annulation (contre Le Portel et contre Denain) en raison de l'épidémie, maintient une opposition entre les joueurs du club ce samedi.