COVID-19 : Roxana Maracineanu demande aux ligues professionnelles de continuer les compétitions

Invitée des Grandes Gueules du Sport sur RMC en fin de matinée, la Ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu est revenue sur le fait que des ligues professionnelles hésitent à continuer la saison en cours à cause du huis clos, obligatoire durant ce confinement. Pour elle, les compétitions de haut-niveau doivent se poursuivre.

"Les athèles doivent continuer à se confronter. On a besoin de préserver leur capital physique, on est dans une année olympique. Dans trois ans, il y aura la Coupe du Monde de rugby en France, il y aura les Jeux olympiques en France. Il faut aussi penser aux athlètes avant tout. Qu'ils soient professionnels, amateurs de haut-niveau, ils sont engagés dans une carrière. Tout cet engagement, cette énergie, il faut la préserver. Tout comme il faut préserver l'engagement et l'énergie qui existent dans nos associations, que dégagent les bénévoles. Et moralement et financière, et par les mesures qu'on annonce, il faut qu'on le préserve. Il ne faut qu'aucune structure ne ferme, ça vaut aussi pour les athlètes, les fans, les sponsors, les médias, les parieurs... Toute cette économie, cet engouement autour du sport, tout ça doit être pris en considération. Il ne faut pas juste penser à là, pendant un mois, ''comment on va faire''. On sera là pour aider. Il faut maintenir l'activité."