COVID-19 : Vers une suspension de la saison jusqu'au 31 décembre 2020 ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

C'est un mardi noir qui s'annonce dans le sport français. Plusieurs informations ont fait état d'une réunion au Ministère des Sports entre les représentants gouvernementaux et les ligues professionnelles de sport français de salle dans la journée.

Avant la mise en place de mesures sanitaires toujours plus fortes pour limiter la propagation de la COVID-19, celles-ci auraient été prévenues d'une suspension de la saison en cours jusqu'à la fin de l'année 2020. Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) devrait se réunir à partir de 17h30 afin de l'évoquer. Une annonce est attendue dans la foulée.

Le basketball français ne peut survivre au huis clos

Les multiples reports des rencontres à cause des cas de COVID-19 et la généralisation des rencontres à huis clos (à Chalon-sur-Saône, Gravelines ou encore Le Portel) faisaient déjà craindre ce scénario. Mais c'est surtout la montée en flèche des cas de COVID-19 et les mesures sanitaires gouvernementales qui laissent peu d'espoir quant à la suite de la saison.