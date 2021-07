Cyrille Eliezer-Vanerot à la découverte de la Pro B avec l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L'Alliance Sport Alsace dévoile chaque jour un peu plus les contours de son futur effectif. Après la "prolongation" de Jason Bach et les signatures de Karlton Dimanche, de Nisre Zouzoua, Jérôme Cazenobe, c'est au tour de Cyrille Eliezer-Vanerot (2,03 m, 25 ans) de donner son accord.

Nouvelle recrue !



Cyrille Eliezer-Vanerot, poste 3/4 de 24 ans, arrive en provenance de @ESSMbasket en Jeep Elite !



Bienvenue @EliezerBob pic.twitter.com/xhAFcHCwds — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) July 17, 2021

Peu épargné par les blessures et les soucis de santé (touché par le coronvirus qui a entraîné ensuite une phlébite au mollet puis une embolie pulmonaire bilatérale) depuis sa signature au Portel à l'été 2019, au point même de peut-être quitter le club nordiste, l'ancien joueur du Centre Fédéral, Paris-Levallois et Levallois a finalement réussi à se faire une petite place dans la rotation de l'ESSM. En deux saisons, le poste 3/4 français a eu des statistiques similaires tournant à un peu plus de 4,2 points et 1,8 rebond pour 3,7 d'évaluation en 17 minutes et 44 rencontres. Hormis une saison à 7,3 d'évaluation, la carrière du Francilien peine à décoller. C'est pourquoi il a fait le choix de descendre d'une division et d'enfin lancer sa carrière sous les ordres de Stéphane Éberlin. Il va s'agir de sa toute première expérience en Pro B. Le moment pour Eliezer-Vanerot d'exploiter toutes ses qualités.