Daniel Goethals (Antibes) : "Ce mental de conquérant, il faut qu'on le montre toutes les semaines"

Dans un derby intense entre Fos Provence et les Sharks d'Antibes, les BYers sont sortis vainqueurs, 97-92 en prolongation, mardi soir. Malgré la défaite, Antibes (seizième de Pro B avec un bilan de 4 victoires pour 11 défaites) a livré une très belle prestation face au deuxième ex-aequo, Fos Provence. S'il a regretté certains coups de sifflet, l'entraîneur Daniel Goethals a tenu un discours d'encouragement après le match :

A la lutte pour le maintien en Pro B, Antibes a montré une grande motivation et un beau visage dans l'optique de rester dans le championnat. C'est avant tout ce que l'entraîneur belge a tenu à souligner :

"Je pense qu'on a montré qu'on méritait de se donner une chance de rester dans cette Pro B. Ce mental de conquérant, il faut qu'on le montre toutes les semaines. (...) Aujourd'hui, plusieurs fois, on a été contre le mur, mais à chaque fois, on a su revenir. Bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais on voit que les recrues commencent à nous faire du bien."