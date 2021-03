Daniel Goethals (Antibes) : "Mon approche est résolument positive et tournée vers la progression de l’effectif"

Daniel Goethals a pris les commandes d'Antibes, une équipe en reconstruction, courant février. L'entraîneur belge a découvert son équipe, un nouvel environnement, un nouveau championnat et a du faire avec un groupe incomplet. De nombreux ingrédients qui expliquent en partie le non match de vendredi dernier à Nantes. Sur le site Internet de son club, il revient sur cette lourde défaite.

"Il faut revenir à la base du problème. On a pas eu l’occasion d’avoir l’équipe au complet et de réaliser beaucoup de séances d’entraînement ensemble. Conséquence directe : un manque de liant offensif entraînant un grand nombre de ballons perdus. Ainsi, l’adversaire a pu inscrire des paniers faciles – 30 points en contre-attaque – et à partir de là, cela devient très compliqué de performer. En plus, on a pas été capables de répondre au défi physique que Nantes nous a imposé."