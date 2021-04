Daniel Goethals (Antibes) : "On parle juste d'une capacité mentale à se mettre au niveau d'un basketteur professionnel"

Après la lourde défaite d'Antibes à Blois (79-53), l'entraîneur Daniel Goethals était remonté contre sa propre équipe, une nouvelle fois. Celle-ci n'a pas réussi à exister face à l'un des favoris du championnat, avec notamment 23 balles perdues. Il s'est lâché en conférence de presse d'après-match, devant La Nouvelle République.

"Comment expliquer l'attitude de mes joueurs ce (samedi) soir ? Je ne suis pas devin, je ne vais donc pas le faire. Depuis que je suis arrivé à Antibes, j'essaie de transmettre mes années d'expérience, dans l'approche. Aujourd'hui on ne parle pas de basket, de tactique, de marquer des shoots, on parle juste d'une capacité mentale à se mettre au niveau d'un basketteur professionnel. C'est ce qui manque le plus et c'est tout à fait criard. Avec mes assistants, on a préparé le match en signalant tout ce qui se passait du côté de Blois, en termes individuels comme en termes collectifs. On a certainement fait des erreurs mais je pense surtout qu'il y a des joueurs qui ne se préparent pas, qui ont de graves manquements par rapport au basket professionnel. Je vais aller plus loin, ce n'est pas leur faute mais celle des gens qui les ont mis là. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'étaient pas prêts. C'est pour ça que notre basket va comme ça. Ces Blésois, il aurait fallu leur voler dedans dès le début du match. Mais on est venus en villégiature..."