Daniel Goethals nouveau coach d'Antibes

Le retour de la filière belge sur la Côte d'Azur au bon souvenir du partenariat entre Antibes et Spirou Charleroi au début des années 2010. Le président des Sharks, Freddy Tacheny, belge lui aussi, a jeté son dévolu sur Daniel Goethals (51 ans) pour coacher l'équipe. Il s'est engagé pour 2 ans et demi, soit jusqu'en juin 2023.

À 51 ans, celui que l'on surnomme 'Big Dan" bénéficie d'une grande expérience, d'abord en tant que joueur où il fut notamment le pivot de l'équipe nationale pendant 20 ans avant d'embrasser une carrière de coach. Dans un premier temps chez les femmes à partir de 2009 avec entre autre la sélection nationale entre ses mains, puis chez les hommes dès 2014. Goethals a successivement coaché les Kangoeroes Mechelen (basé à Malines) de 2014 à 2016, puis Mons-Hainaut de 2016 à 2019 et Neuchâtel en Suisse. Et bien que sous contrat jusqu'en 2023, le meilleur entraîneur (honorifique) de l'année 2020 du championnat helvète, a donc décidé de quitter les rangs de Neuchâtel et relever le challenge antibois. Reconnu pour son charisme, l'ancien intérieur du Spirou Charleroi a coaché son dernier match le 10 février contre Boncourt (84-70) et laisse le club jurassien à la quatrième place de SBL (8v-7d).

Anthony Stanford redevient assistant

Anthony Stanford, qui avait pris le relais à la suite du départ précipité de Nikola Antic au cours du mois d'octobre, devait faire ses preuves en quelques matchs avant que la direction ne prenne la décision ou non de choisir un nouvel entraîneur. En 6 matchs, le technicien franco-américain n'a remporté qu'un seul match (à Évreux) avant d'enchaîner 4 revers, série en cours. Le club est actuellement 15e de Pro B. Mais entre son manque d'expérience à ce niveau, tout en bénéficiant d'un effectif moyen sur le papier, Stanford a fait avec les moyens du bord. Il retrouve son poste d'assistant, toujours au côté d'Olivier Basset.

Désormais renforcé par les arrivées successives de Byron Wesley, Carl Lindbom et désormais de Daniel Goethals, Antibes est censé vivre des semaines meilleures.

