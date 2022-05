Daniel Goethals sur le banc d'Antibes jusqu'en 2025

Arrivé à Antibes en février 2021 alors que le club plafonnait à la 15e place de Pro B, Daniel Goethals (52 ans) a réussi sa mission : le maintien a été validé l'an dernier tandis que les playoffs sont assurés pour cette saison (6e de Pro B). De fait, alors qu'il s'était initialement engagé jusqu'en 20232, le technicien belge a été récompensé par une prolongation de contrat de deux ans : le voici désormais lié avec l'institution azuréenne jusqu'en 2025.

« C’est une décision qui part avant tout d’une envie commune », explique-t-il. « Je suis arrivé dans une situation compliquée l’an passé, et cette saison il fallait poser de nouvelles bases. Le club et moi-même sommes dans une réflexion à moyen et long terme. Les projets sportifs qui fonctionnent sont ceux qui s’installent sur la durée. Cela envoie également des signaux positifs aux joueurs. En tout cas je suis reconnaissant envers le président et les dirigeants ; ainsi que toutes les personnes qui travaillent pour le club. Tout le monde au sein de l’organisation Sharks veut le meilleur pour le club d’Antibes, et c’est le plus important pour moi. »

Président des Sharks, Freddy Tacheny a également justifié cette décision.

« La saison actuelle a relancé une dynamique sportive positive et nous participerons aux playoffs avec ambition. Forts de cet élan, nous avons trouvé un accord avec Daniel Goethals pour prolonger notre aventure commune dès aujourd’hui.

Je suis allé chercher Dan pour ses qualités de coach et sa vision sportive, bien-sûr, mais aussi pour ses valeurs humaines et l’importance qu’il accorde à la formation. Notre centre de formation est un atout, et est au cœur de notre stratégie. C’est pourquoi, de concert avec notre Association présidée par Jean-Marc Casabo et notre Directeur du Centre de formation, Gérard Louchet, nous en faisons une priorité commune. Dan est la personne idéale pour, en collaboration avec les coachs existants, mener à bien cette mission essentielle, tout en amenant notre Club au professionnalisme sportif nécessaire afin de retrouver l’échelon le plus haut, et nous y maintenir, au plus vite.

Je suis ravi qu’il ait accepté cette mission et nous avons ensemble décidé de l’étaler sur les 3 prochaines saisons. Je suis convaincu que lui et son équipe feront preuve de la mobilisation et de l’engagement maximum afin de positionner les Sharks d’Antibes au plus haut. »