Daniel Utomi en renfort à Vichy-Clermont

PRO B

Crédit photo : USC

Alors que les clubs de Jeep ELITE et de Pro B ont jusqu'au 28 février pour signer un joueur - sauf s'il s'agit d'un remplaçant médical -, de nombreuses annonces tranferts sont attendues cette semaine. Vichy-Clermont a dégainé le premier. Daniel Utomi (1,98 m, 23 ans) va rejoindre la JAVCM a indiqué son agent Charles Misuraca de Slash Sports à Sportando, ce qui nous a été confirmé depuis.

L'ailier américain, qui vient d'acquérir un passeport nigérian et donc le statut cotonou, a démarré sa carrière professionnelle en Finlande, au Kauhajoki Karhu. Après 11 rencontres de Korisliiga, il tournait à 12,6 points à 51% de réussite aux tirs (dont 53,7% à 3-points), 3,9 rebonds et 1,1 passe décisive en 25 minutes. Auparavant, le natif de Houston (Texas) a effectué son cursus NCAA à Akron puis USC. Bon shooteur et adepte du jeu post-up, il va tenter d'aider la formation auvergnate a poursuivre son bon début de saison (6 victoires, 3 défaites) dans la fin de saison marathon qui s'annonce.

Johan Lofberg à l'arrêt



La JAVCM l'a choisi pour remplacer le Suédois Johan Lofberg (1,99 m, 25 ans), l'un des deux ailiers de l'effectif avec Jordan Aboudou. Ce dernier, qui tournait à 9,4 points à 45%, 3 rebonds et 1,7 passe décisive pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes, est arrêté à cause d'une blessure genou nous a informé l'entraîneur de l'équipe Guillaume Vizade.