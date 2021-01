Dans la douleur, Aix-Maurienne vient à bout de Poitiers

PRO B

Crédit photo : François Pietrzak

Privé de Théo Leon (épaule) mais avec Antonio Ballard, sa nouvelle recrue auteur d'un double-double pour sa première sortie (19 points, 11 rebonds, 29 d'évaluation), Aix-Maurienne s'est défait de Poitiers sur le score de 76-69.

Menant la vie dure aux Savoyards pendant toute la rencontre et encore devant à l'entame du dernier acte, 50-53, la lanterne rouge poitevine a encaissé un terrible 17-3 (67-56, 37e), cedant définitivement la partie. Entre les assauts de Kadri Moendadze (14 points, 8 rebonds, 4 interception, 18 d'évaluation), l'énergie déployée par David Ramseyer (14 points, 5 rebonds, 8 fautes provoquées) ou encore des paniers longues distances de son meilleur marqueur Ilari Seppälä (17 points dont 3/8 de loin, 6 passes), Aix a su trouver les solutions pour renverser une rugeuse équipe du PB86.

Car Poitiers a affiché un bien meilleur visage que d'habitude - effaçant notamment le terrible affront subi contre Fos juste avant la trêve - mais pourra regretter les trop nombreuses pertes de balle dans cette partie (17). Le PB86, dont c'était la première pour Andy Thornton-Jones sur le banc, enchaîne une cinquième défaite de rang en autant de rencontre, pointe logiquement à la dernière place de la Pro B et se rapproche surtout d'un triste anniversaire : un an sans victoire dans l'antichambre. Le dernier succès pictavien à ce niveau remonte au 31 janvier 2020, face à Gries-Oberhoffen. Rien d'aussi invraisemblable pour l'AMSB qui possède un bilan équilibré de 2 victoires et 2 défaites.