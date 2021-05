Dans un choc de très haut de tableau, Nancy a dominé Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Leader au moment de se présenter sur le parquet du Palais des Sports Jean Weille pour défier le SLUC Nancy (4e) à un horaire inhabituel (13h45), Saint-Quentin était semble-t-il en pleine digestion de son déjeuner. Les Picards ont ainsi totalement manqué leur entame de match ; 29-9, 10e, 50-27, 20e. L'écart à l'évaluation était encore plus conséquent (69-18). Goudou-Sinha, Prenom et Gudul étaient déjà à 10 d'évaluation ou plus. Tandis qu'aucun joueur visiteur ne dépassait cette barre. Le SQBB avait déjà perdu 8 ballons perdus à la pause.

Si les hommes de Julien Mahé ont bien tenté de réagir après la pause à l'image du 3e quart-temps remporté 22-31, pas une seule fois ils n'ont réussi à revenir sous la barre des 10 points. L'écart oscillant aux alentours des 15 points. De plus, le banc n'a rien apporté, avec seulement 2 petits points. Au final, les Lorrains se sont imposés 95-83 avec 7 joueurs à 10 d'évaluation ou plus, preuve d'un très bon collectif.

Auteur d'une erreur à Souffelwyersheim il y a quelques jours, amenant les deux équipes en prolongation puis à la défaite des siens, Enzo Goudou-Sinha s'est racheté devant son public. Le meneur de jeu a compilé 21 points, 9 passes et 8 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 35 minutes.

À noter qu'en plus de la défaite, Saint-Quentin a perdu le goal-average face à son adversaire du jour (+9 à l'aller ; -12 au retour).