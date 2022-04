David Jackson a fait ses adieux à Quimper

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sa saison officiellement terminée à cause de sa blessure au dos (qui a entraîné des douleurs à la jambe et la cheville), David Jackson va quitter Quimper afin de rejoindre sa femme et son deuxième enfant en Pologne. Avant cela, l'arrière a assisté à la victoire de l'UJAP contre l'Elan Chalon (92-86) ce mardi soir. C'était ainsi l'occasion pour lui de faire ses adieux au public, après quasiment trois années passées au club marquées par deux belles premières campagnes.

"J’ai eu une vraie période de tristesse, a-t-il reconnu dans Ouest-France au moment de revenir sur sa décision de mettre fin à sa carrière de joueur. Maintenant, ça va mieux. Je vais commencer une nouvelle journée de ma vie. Mais cette décision a été difficile à prendre. Je me regardais dans le miroir et je me disais que j’avais encore beaucoup à donner. Mais en parallèle, je venais à la salle, et je ne pouvais même pas marcher..."

Désormais, David Jackson va se consacrer au coaching en Pologne. Avec peut-être l'espoir de revenir dans le Finistère. "Comme j’ai pu le dire au président, j’adorerais revenir coacher ici", a conclu celui qui aidait l'entraîneur Laurent Foirest sur la préparation des matches.