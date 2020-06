David Jackson à l'UJAP Quimper jusqu'en 2022

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’UJAP Quimper vient d’officialiser la prolongation de son poste 2 David Jackson (1,95 m, 34 ans) d'une saison. Comme il était lié au club breton jusqu'en 2021, il est donc sous contrat pour les deux prochains exercices.

Élément majeur du collectif quimpérois, il alimentait l’un des duos les plus prolifiques de Pro B aux côtés de Chima Moneke. Titulaire indiscutable dans le Finistère, Jackson a grandement contribué à la deuxième place de son équipe, terminant l’exercice 2019/20 avec des moyennes de 15 points à 49,7% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,5 passes décisives pour 14,5 d’évaluation en 29 minutes de jeu.

Le natif de Memphis (Tennessee) va donc poursuivre son aventure en Pro B, qu’il n’a quitté qu’une seule année depuis 2014, pour rejoindre le club de Turów Zgorzelec en Pologne (saison 2016/17), où il avait déjà évolué pendant 3 ans auparavant et avec lequel il avait connu l’Eurocup. Après s’être révélé en France avec Boulazac entre 2014 et 2016 où il a notamment été l’auteur de deux campagnes de playoffs d’une grande qualité, David Jackson s’est affirmé à Roanne. Grand artisan du titre de champion de Pro B en 2019, et de la victoire en Leaders Cup de la Chorale la même année, il s’était distingué individuellement en étant sacré MVP de la finale de la compétition. Arrière expérimenté et redoutable d’efficacité, il est devenu l’un des joueurs les plus convoités de la division. Une prolongation de contrat qui témoigne donc des ambitions de l’UJAP Quimper pour les années à venir.