David Jackson va quitter Quimper : l'heure de la fin de parcours ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis près d'un an, la fin de l'histoire entre David Jackson (1,95 m, 36 ans) et Quimper ne faisait plus l'ombre d'un doute. Parmi les tous meilleurs joueurs étrangers jamais vus sous le maillot breton, le natif de Memphis semblait pourtant faire la saison de trop (7,8 points à 40%, 1,5 rebond et 1,9 passe décisive), toujours embêté par des pépins physiques : une déchirure musculaire, des petits bobos en cascade puis enfin le dos depuis le début de l'année. De fait, l'arrière américain ne reviendra pas : les Béliers ont annoncé qu'il allait quitter le Finistère afin de rentrer auprès de sa famille de l'autre côté de l'Atlantique et qu'un hommage lui sera rendu mardi à l'issue de la réception de l'Élan Chalon.

David Jackson recevra ainsi sûrement l'ovation qu'il mérite après son passage marquant sur les bords de l'Odet. Pendant deux saisons, où l'UJAP a flirté avec les sommets de Pro B (2e du championnat en 2020, finaliste de la Leaders Cup 2021), l'ex-étudiant de Western Illinois a été le dépositaire du jeu de Laurent Foirest, baromètre de l'équipe bretonne (14,1 points à 46%, 3,9 rebonds et 3 passes décisives l'an dernier).

Des trophées avec la Chorale

Désormais, au vu de son physique récalcitrant, se pose légitimement la question de la fin de la carrière. David Jackson arrive à un âge avancé (36 ans) et semble prêt à enfiler le costume de coach. Humainement apprécié partout où il est passé, le champion de France Pro B 2019 (avec Roanne) restera l'auteur d'un parcours marqué par la fidélité : quatre saisons avec Zgorzelec, deux avec Boulazac, deux avec la Chorale, trois avec Quimper... Professionnel depuis 2009, il avait pourtant démarré sa carrière européenne de la pire des façons, payé au lance-pierre au Monténégro (avec un coach qui portait une arme à l'entraînement, racontait-il récemment au Télégramme). Auteur de deux doublés (coupe - championnat en Slovaquie en 2010 et Leaders Cup - Pro B en 2019 avec la Chorale), David Jackson pourra sereinement passer le relais à son fils : Chandler Jackson, tout juste recruté par Florida State, et qui aspire à mieux qu'une carrière européenne.